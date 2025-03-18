بالتنورة والموسيقى العربية.. ختام ليالي رمضان بالمنيا عاصمة الثقافة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:30 صباحاً - اختتمت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي شهدها قصر ثقافة المنيا، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم بعاصمة الثقافة المصرية، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

قدمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ونفذه إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم.

وبحضور رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، انطلقت الفعاليات بعزف السلام الوطني، ثم قدم المبتهل الشيخ أحمد السيد باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية، التي تفاعل معها الجمهور، ومنها: "صلوا على النبي"، "قمر سيدنا النبي".

وشهد الختام مجموعة من العروض المميزة منها عرض التنورة التراثي، الذي أضفى أجواء روحانية مبهجة، وعرض فرقة قصر ثقافة المنيا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو بليغ حمدي، والتي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية والعربية، منها: "والله بعودة يا رمضان"، "يا سلام على حبي وحبك"، "توبة إن كنت أحبك تاني توبة"، "على قد الشوق اللي في عيوني"، "قالوا الصبر بحوره بعيدة"، "سواح"، "كل الناس بيقولوا يارب"، "أما براوة".

وقد شهدت الفعاليات تفاعلا كبيرا على مدار الليالي الرمضانية التي جاءت ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، تضمن أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى بمختلف المواقع الثقافية.