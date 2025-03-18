كورال الأطفال يتألق في ليالي رمضان الثقافية بشبين الكوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:30 صباحاً - يواصل فرع ثقافة المنوفية، تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

وشهد قصر ثقافة شبين الكوم، عرضا فنيا لفريق كورال "بيانولا" لقصر ثقافة الطفل بقيادة المايسترو محمود الحسيني، تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية منها "وسع بيانولا جم، رمضان جانا، بوجي يا بوجي، وصباح الخير ياللي معانا"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أعقب ذلك فقرة عزف منفرد على الجيتار والأورج، فيما أبدع المخرج يوسف النقيب بتقديم فقرة مسرح العرائس للأطفال دارت فكرتها حول العادات السلبية في رمضان وكيفية التخلص منها.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثفاقة المنوفية، برئاسة ربيع الحسانين، أقامت مكتبة الطفل والشباب بأشمون محاضرة بعنوان "المرأة في رمضان" تحدث خلالها الشيخ الدكتور القاسم جعفر، عن الأحكام التي تختص بها المرأة المسلمة في الشهر الكريم، موضحا فضل الصيام والتمسك بالخصال الحميدة كالجود والكرم.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا لاحتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية، يتضمن أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات، وذلك على مدار الشهر الفضيل.