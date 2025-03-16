رئيس الوطنية للإعلام : تكريم الفنان سامح حسين جزء من رسالتنا في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:31 مساءً - كرمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الفنان سامح حسين ، لتميز برنامجه الرمضاني (قطايف) .. وذلك في الحفل الذي حضره وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ، وأحياه الشيخ ياسين التهامي بمسرح التليفزيون بماسبيرو مساء أمس .

وقال المسلماني : إن تكريم برنامج (قطايف) ومقدمه الفنان سامح حسين .. يأتي في إطار رسالتنا في تقدير وتثمين كل الجهود الإعلامية رفيعة المستوي ، ودعم البرامج ذات المحتوي المتميز قيمياً وثقافياً .

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن ماسبيرو ليست مجرد منشأة عظمية البناء .. بل عظيمة الغاية .. فالمعني أكبر المبني ، وتعزيز الرسالة الوطنية والأخلاقية يمثل جوهر الحدود والوجود .