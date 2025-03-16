الأراجوز يتألق ضمن أنشطة القومي لثقافة الطفل.. في ثالث أيام معرض فيصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:31 مساءً - في إطار فعاليات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المبارك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والتي تقام تحت شعار من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور، شارك المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، بفعاليات ثالث يوم من معرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته الثالثة عشرة، بأرض المعارض بفيصل، والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك يوم السبت ١٥ مارس الموافق ١٥ رمضان، حيث قدم فنانو المركز القومي لثقافة الطفل على المسرح عرض "الأراجوز" مع مصطفى كامل، والملاغي محمد عادل، وقد تفاعل معه الأطفال والأسر وقاموا بتصحيح العديد من السلوكيات التي يناقشها الأراجوز في شكل تربوي مع الملاغي، كما تم تقديم فقرة "مسابقات ثقافية" وحرص الأطفال على المشاركة والإجابة على الأسئلة وتم توزيع مجموعة من إصدارات المركز مجانا على المتميزين من الأطفال.

وفي ركن الورش الفنية للطفل، تم تقديم مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، منها ورشة "إعادة تدوير" وتم عمل شكل فانوس باستخدام رول المناديل والفوم الجليتر، ورشة "أورجامي"، ورشة "تشكيل بالفوم الجليتر" وتم عمل شكل زهرة، ورشة "تدوير بالخيش" وتم عمل شنطة.