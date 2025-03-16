الثلاثاء.. سعد الدين الهلالي في ضيافة الصالون الثقافي بقصر الإبداع الفني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:31 مساءً - تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء، فعاليات الصالون الثقافي لقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، في دورته الخامسة، في سياق البرنامج المركزي لليالي رمضان الثقافية والفنية، وفي إطار برامج وزارة الثقافة، ويعقد بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يشهد الصالون لقاء بعنوان "العبادات في رمضان بين الفريضة والسنة" ويستضيف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ويناقش خلاله عدة موضوعات منها الفرق بين الفريضة والسنة، أحكام الصيام، شروط الزكاة، وكيفية تنظيم الوقت لتحقيق أقصى استفادة من الشهر الكريم.

يأتي اللقاء ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للقصور المتخصصة، برئاسة د. منى شعير، ونشاط قصر الإبداع بإدارة نورا كرامة، وتنسق فعالياته قدرية حسن، وذلك في ضوء أنشطة القصر المقدمة لتعزيز الوعي الثقافي.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا لاحتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية، يتضمن أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات، وذلك على مدار الشهر الفضيل.