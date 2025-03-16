وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات” الرواق الازهرى” للطفل والاسرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 01:28 مساءً - في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة لتعزيز الوعي الديني لدى النشء، تم تنفيذ فعاليات الرواق الأزهري بمحافظات (بنى سويف ، الدقهلية، الشرقية ، الوادى الجديد، القليوبية، اسيوط) وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والتعريف بالقيم والأخلاقيات الدينية.

وتناول الرواق هذا الأسبوع "اغتنام الاوقات في رمضان" حاضرها السادة وعاظ المنطقة والعظ بكل محافظة والمكلفين لعقد الجلسات. ويأتي تنفيذ فاعليات الرواق الأزهري ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان وذلك في كل محافظات الجمهورية.

والجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، في مجال التوعية الدينية للشباب والنشء، من خلال عقد لقاءات توعوية على مستوى الأندية ومراكز الشباب ، لنشر وعي ديني ومجتمعي مستنير حول العديد من القضايا، ومعالجة السلوكيات المجتمعية السلبية التي تهدد أمن واستقرار الوطن .

يأتي ذلك في ضوء التحول الذى شهدته مراكز الشباب خلال الآونة الأخيرة لتصبح مراكز خدمة مجتمعية جاذبة للنشء والشباب إضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمجتمعات المحيطة بها و للأسرة المصرية بوجه عام في شتي المجالات التثقيفية والمجتمعية والشبابية والرياضية والتنموية.