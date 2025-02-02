نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة لمحمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خرجت الفنانة فريدة سيف النصر عن صمتها لتعلق على مقطع فيديو نشره الفنان محمد رمضان، والذي ظهر فيه وهو يتناول دعاية للأعمال الدرامية المشاركة في موسم رمضان 2025.



ووجهت فريدة سيف النصر رسالة لمحمد رمضان عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة: "والله العظيم مالك حل، كياد كياد كياد، قتلتني ضحك... ووحشت جمهورك، قسمًا بالله بيسألوني هو جعفر مالوش جزء تاني؟ يسّاويها ربك والله، هو كبير أوي".

تفاصيل غيابها عن "العتاولة"



أوضحت فريدة سيف النصر سبب غيابها عن مسلسل "العتاولة"، مؤكدة أن شخصيتها في المسلسل "سترة" كانت أحد أسباب نجاحه. وأضافت: "اتقال إني مكنتش بروح موقع التصوير، وهذا أمر غير صحيح مطلقا، وإحنا كلنا كنا في لوكيشن واحد".



وكشفت فريدة عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث قالت: "عملولي قسطرة ومكنوش عارفين أنا عندي إيه، وتحاليلي مكنش فيها أي حاجة، لكن رجل كانت وارمة وكان بيغمى عليا".

توضيح حول نهاية مسلسل العتاولة



في سياق متصل، نفت فريدة سيف النصر ما تم تداوله بشأن تغيير نهاية مسلسل "العتاولة" بسبب وعكتها الصحية.

وأكدت خلال أحد البرامج التلفزيونية: "مكنتش بنسى جمل المشاهد في مسلسل العتاولة زي ما قال البعض"، موضحة: "كنت بذاكر كويس وبقول كلامي كله زي القطر".

مسلسل "العتاولة" يحقق نجاحًا كبيرًا



شاركت فريدة سيف النصر في الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" الذي حقق نجاحًا باهرًا في ماراثون رمضان الماضي، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يومًا من شهر رمضان.

كما حقق أرقامًا قوية على "تيك توك"، حيث تخطت مشاهداته الـ500 مليون.



المسلسل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور وآخرون، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.