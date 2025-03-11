إيمي سمير غانم تشيد بنجوم مسلسل قلبي ومفتاحه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:27 صباحاً - عبرت الفنانة إيمي سمير غانم عن إعجابها الكبير بأداء نجوم مسلسل “قلبي ومفتاحه”.

ونشرت إيمي ستوري على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ببوستر المسلسل وعلقت قائلة: “أنا عايشة مع الناس دول..بحبكوا اوي”.

شهد مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 10 تطورات مثيرة خاصة بعد خروج محمد “آسر ياسين” من السجن ليقابل ميار “مي عز الدين” ويعترف لها مجددا بحبه.

ويقرر محمد أن يردها إلى عصمته بعد أن تزوجا في المرة الأولى وتم طلاقهما بعد ساعات قليلة من الزواج.

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.