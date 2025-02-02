نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثقافة تقدم فعاليات متنوعة في إجازة نصف العام لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات المميزة للأطفال في مدينة بشاير الخير بالإسكندرية، ضمن مشروع "بديل العشوائيات" لتطوير المناطق الجديدة الآمنة، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لتقديم أنشطة ثقافية متنوعة خلال إجازة نصف العام الدراسي.

فن الكونكريت: ورشة إبداعية للأطفال



تضمنت الفعاليات لقاءً بعنوان "فن الكونكريت"، قدمت خلاله سحر الملاح، مسئول المواهب، شرحًا حول أنواع الجبس المختلفة وكيفية استخدامها لإعداد أشكال فنية مميزة. كما تم تدريب الأطفال عمليًا على ضبط نسب الخلطات المثالية والاهتمام بالقوام المناسب للصب في القوالب.

أحلام الأطفال المستقبلية: لقاء تفاعلي مع الصغار



استكملت الفعاليات بلقاء بعنوان "لما أكبر"، قدمته عبير عمرو، مسئول العلاقات العامة، حيث عبر الأطفال عن طموحاتهم المستقبلية. أظهرت الفتيات رغبة كبيرة في أن يصبحن ممرضات أو طبيبات، بينما عبّر الأولاد عن رغبتهم في أن يصبحوا مهندسين معماريين أو رجال شرطة.

المكتبة المتنقلة: ورش حكي وقراءة للأطفال



ضمن الفعاليات، تم تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة من خلال المكتبة المتنقلة، التي شملت ورشة حكي مع منى طه، أخصائي المكتبات، حيث تم مناقشة القصص ذات القيم الإيجابية، تلتها فقرة قراءة واطلاع.

تكريم الأطفال المتميزين: تقدير للإبداع والجهود



اختتم اليوم بتكريم الأطفال المتميزين المشاركين في فعاليات المشروع الثقافي خلال السنوات الماضية، حيث تم منحهم شهادات تقدير تقديرًا لمساهماتهم الفاعلة في الأنشطة الثقافية.

مشروع ثقافي مستدام



تواصل هيئة قصور الثقافة تقديم أنشطتها المكثفة في مناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، بإشراف د. چيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم برامج ثقافية متميزة تخدم الأطفال في هذه المناطق.