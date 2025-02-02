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أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة Watch It الإلكترونية البوستر الرسمي لمسلسل “ولاد الشمس”، مما زاد من حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل بعد ظهور البوستر يجمع بين محمود حميدة وأحمد مالك وطه دسوقي، وأرفقت المنصة تعليقًا تشويقيًا على البوستر الرسمي قائلة: "البوستر الرسمي لمسلسل ولاد الشمس يعرض في رمضان 2025 على Watch It”.

Watch It تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "ولاد الشمس"



“ولاد الشمس” هو عمل درامي اجتماعي من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين منهم معتز هشام وآخرون، وتدور أحداث المسلسل حول صديقين تربيا معًا في دار للأيتام، وتتناول القصة رحلتهما في مواجهة تحديات الحياة التي قادتهما إلى عالم الجريمة والسرقة، في حبكة تجمع بين التشويق والإنسانية.

أما النجم أحمد مالك، فيعيش حاليًا حالة من النشاط الفني مع عرض فيلمه الجديد “6 أيام” في دور السينما، والذي تشاركه البطولة آية سماحة، الفيلم يتناول قصة حب مليئة بالتحديات بين يوسف وعالية، اللذين فرّقتهما الظروف القهرية في مرحلة المراهقة، لتجمعهما الصدفة مجددًا بعد سنوات، وتثير تساؤلات حول إمكانية استعادة المشاعر رغم تغير المسارات الحياتية.

في المقابل، ينتظر الفنان طه دسوقي طرح فيلمه الجديد “سيكو سيكو” خلال الأسابيع القادمة، وهو عمل كوميدي مشوّق يضم نخبة من النجوم مثل عصام عمر، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، وتارا عماد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة Film Square.

بهذا الزخم الفني، يواصل نجوم “ولاد الشمس” تقديم أعمال متنوعة تُثري المشهد الدرامي والسينمائي، مع مزيج من الإثارة والتشويق والدراما الاجتماعية.