موسيقى عربية وعالمية على أنغام الهارب في حفل ياسمين الحربي بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد عازفة الهارب ياسمين الحربي لإقامة حفل موسيقي مميز في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 31 يناير على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

و يشارك في الحفل أيضًا العازفة الموهوبة ندى الزرقاني، في إضافة جديدة للحفل، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال موسيقى الزمن الجميل بالإضافة إلى مختارات عالمية.

عازفة الهارب ياسمين الحربي

برنامج الحفل: مزيج بين الأصالة والتجديد

سيضم البرنامج مجموعة من أشهر ألحان وأغاني عمالقة الموسيقى العربية مثل محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، عبد الحليم حافظ، فيروز، وغيرها من الأساطير. إلى جانب هذه الأعمال العربية الرائعة، سيُقدّم للجمهور أيضًا باقة من أشهر الأعمال العالمية التي ستحاكيها العزف على آلة الهارب، مثل Bossa Dorado وBlack Orpheus، التي ستؤديها ندى الزرقاني.

مسيرة ياسمين الحربي: ريادة وإبداع على آلة الهارب

ياسمين الحربي، التي ولدت في عام 1979، بدأت مسيرتها الموسيقية منذ سن مبكرة.

و التحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها، حيث درست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب ثم تابعت دراستها في كلية التربية الموسيقية، وتخرجت في عام 1996.

ومنذ عام 1999، بدأت ياسمين في تقديم العديد من الحفلات الناجحة، حيث لاقت استحسان النقاد والجمهور، وأسست فرقتها الموسيقية في عام 2000.

عازفة الهارب ياسمين الحربي

دور ياسمين الحربي في تطوير آلة الهارب

تعتبر ياسمين الحربي من أوائل الفنانين الذين أعادوا صياغة آلة الهارب لتناسب الموسيقى العربية.

وفي عام 2004، قدمت أول 8 آلات هارب من صناعتها الخاصة، وكانت تهدف إلى دعم الخريجين الجدد من الكونسيرفتوار عبر توفير هذه الآلات لهم للمساعدة في الحصول على فرص عمل.

ياسمين الحربي في الساحة الدولية: تكريمات ومشاركات عالمية

لقد كان لحفلات ياسمين الحربي دور كبير في تعزيز مكانتها الفنية في مصر وخارجها، حيث شاركت في العديد من الحفلات مع كبار الفنانين، مثل محمد منير، كما شاركت في حفلات رسمية مع شخصيات بارزة، بما في ذلك رؤساء وزعماء من دول عديدة.

وتم تكريمها من قبل العديد من وزراء الدفاع في دول مثل فرنسا، اليونان، العراق، لبنان، الصين، كوريا الجنوبية، روسيا، وغيرها.

حفلات ومشاركات فنية: من مصر إلى الخارج

قدمت ياسمين الحربي العديد من الحفلات في مختلف الدول والمناسبات القومية، من بينها الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، اليونان، وألمانيا.

بالإضافة إلى ذلك، كانت لها مساهمات كبيرة في الأنشطة الثقافية في مصر، مثل حفلاتها في المعابد وعلى ضفاف النيل في الأقصر وأسوان.

الاحتفال بموسيقى الهارب ومواهب شابة

يُعد حفل ياسمين الحربي بمشاركة ندى الزرقاني فرصة مميزة للاستمتاع بتجربة موسيقية فريدة تجمع بين الأصالة والتجديد، وتُظهر تطور فنون آلة الهارب في العالم العربي والعالمي.