نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء المقبل.. أبطال وصُناع فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الثلاثاء المقبل.. أبطال وصُناع فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص



يستعد فريق عمل فيلم “لأول مرة” للاحتفال بالعرض الخاص يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، قبل طرحه رسميًا للجمهور يوم الأربعاء 29 يناير.

الإعلان التشويقي للفيلم أثار حالة من الجدل والغموض، حيث يبدأ بمشهد صادم يصرخ فيه بطل العمل قائلًا: “أنا عندي الإيدز”، لتتصاعد الأحداث حول سر خطير يهدد العلاقة بين الزوجين خالد وغادة، واللذين يجسدهما عمر الشناوي وتارا عماد.

الثلاثاء المقبل.. أبطال وصُناع فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص



وتستعرض لقطات الإعلان باقي الشخصيات في أجواء مشحونة بالتوتر، لتكشف عن ليلة مليئة بالمفاجآت والصراعات التي تهدد بتدمير قصة حب بدت في البداية مثالية.

الفيلم عُرض لأول مرة خلال الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، وحظي بإشادة واسعة. تدور أحداثه حول ليلة رومانسية تتحول إلى مواجهة مليئة بالحقائق المدمرة التي تضع الحب أمام اختبار صعب.

“لأول مرة” من بطولة تارا عماد، عمر الشناوي، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، وفيدرا، تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام، في ثاني تعاون يجمعه مع الكاتب بعد فيلم “كاملة” (2022).