نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. سماء إبراهيم تحيي ذكرى وفاة والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سماء إبراهيم على إحياء الذكرى الـ 34 على وفاة والدها، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سماء إبراهيم مقطع فيديو مجمع صور لوالدها: وعلقت عليه: قائلة:" رحمة الله على ابي الغالي

34 عاما على رحيل ابي الغالي ومازال في قلبي لا يفارقني دعواتكم له ولامي واخي بالرحمة والمغفرة ولكل من رحلوا عنا تاركين محبتهم في قلوبنا وادعو الله ان اكون له الابنه الصالحة كما علمني هو وأمي رحمهما الله".

منشور سماء ابراهيم



آخر أعمال سماء إبراهيم

وكان آخر أعمال سماء إبراهيم هو مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، "بابا المجال" مع مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف، تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع.

فيلم “مقسوم”



وأيضا فيلم "مقسوم" من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، يظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب وتامر حبيب ومحمد ممدوح والمخرج هاني خليفة وثراء جبيل والمخرج معتز التوني، تدور أحداث الفيلم حول 3 صديقات كان لديهن فرقة موسيقية في التسعينيات تدعى "أميتشي" وهي كلمة إيطالية تعني أصدقاء، لكنهن افترقن لمدة 30 عاما، وبسبب شاب وفتاة قررا في الاحتفال بفندق في أسوان أن يعيدا هذه الفرقة للأضواء من جديد