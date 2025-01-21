صلاح الشرنوبي: أحب عزف العود.. ودراسة الهندسة أفادتني في التلحين

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الملحن صلاح الشرنوبي:" نني من مواليد حي الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية وقد تأثرت كثيرا في حياتي بشاطيء الإسكندرية وقد ألهمني بشكل كبير وساهم في كثير من الإلحان وشكلت أفكاري ".

أبرز تصريحات صلاح الشرنوبي



وتابع الشرنوبي:" أنا خريج كلية الهندسة قسم ميكانيكا والدراسة مهمة لأي شخص يرغب في التفكير في مختلف مجالات الحياة ".

واضاف خلال حلوله ضيفا علي العلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشه الحياة:" دراسة الهندسة أفادتني بشكل كبير لترتيب أموري في حياتي المهنية والموسيقية خاصة عند تلحين ألبوم كامل ".

ولفت صلاح الشرنوبي:" أنا بحب عزف الكمان والعود بشكل كبير، مضيفا:" أخواتي بيعزفوا أيضا على العود والكمان ".

كما تحدث خلال الحلقة عن تعاونه الرائع مع اهم المطربات في الوطن العربي ومنهم وردة، ميادة الحناوي، ذكري، لطيفة، سميرة سعيدوايضًا كبار المطربين ومنهم جوروج وسوف، راغب علامة، محمد فؤاد