أصالة تطرح أول أعمالها الغنائية في 2025 بعنوان «ممنوع»

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت النجمة أصالة، أحدث أغانيها للعام الجديد 2025 بعنوان "ممنوع"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

تفاصيل أغنية ممنوع

وأغنية ممنوع لـ أصالة، من كلمات وألحان غالية شاكر، وتعد أحدث أغانيها للعام الجديد 2025.

كلمات أغنية “ممنوع” لـ أصالة

وجاءت كلمات أغنية ممنوع لـ أصالة الآتي: «ممنوع تتركني ممنوع، كلشي إلا هالموضوع، وعدني أجري ع أجرك كيف ما برمت، حاجة تغير الموضوع، رح ضل رنلك قلك اني كتير شتقتلك، رح تسمع صوتي حتى رح أكتبلك ولحنلك، يا رفيق الروح بلا ما تروح، خليني شمك ضمك حبك قبل ما تروح، إن شالله منبقى سوا قول إن شالله، اسمالله من عيون العالم اسمالله، يا رفيق الروح بلا ما تروح».

أصالة تهدي جائزتها لزوجها

سبق، وتصدرت أصالة محركات البحث جوجل، وذلك بعدما أهدت جائزتها من «Joy Awards» لزوجها فائق حسن قائلة: «أنا مجتهدة ومخلصة وبحب مجالي وموهوبة، وأهدي هذه الجائزة لشريكي وزوجي، فهو المسؤول عن كل نجاحي، فخورة جدًا بالجائزة، ويارب دايمًا أكون عند حسن ظنكم وأحقق المزيد».

اخر اعمال أصالة نصري

وكان اخر اعمال أصالة نصري هي أغنية بعض الأحيان، لـ أصالة بالتعاون مع شركة الصوتيات روتانا، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتتضمن كلماتها: «بعض الأحيان المفارق فيه خير، لين صار اللي تحب ما فيه خير، غلطتي داريت ودللتك كثير، وانت فسرت إهتمامي إنهزام، إعتبر نفسك من اللحظة غريب، إنتهى وقت الدلع والاهتمام، كنت غافل يوم سميتك حبيب، إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام، يوم حبي لك ملى كل الجهات، ومعي حققت كل الأمنيات، إنت ماقّدرت مني التضحيات، لين ضيعت الهوى والإنسجام».