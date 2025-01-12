نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح ساحق لمسرحية " الوكــــالة " على مسرح الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع إنتهاء أعياد العام الجديد، إنتهاء عرض مسرحية "الوكـــــالة" لفريق تالنت Talent المسرحي على خشبة مسرح الحياة والذي رفع شعار "كامل العدد"، فقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا في عرضها، حيث تفاعل الجمهور مع العرض منذ بدايته وحتى النهاية.

جدير بالذكر أن فريق تالنت Talent يعد من أهم الفرق المستقلة الحرة التي تقدم مسرحًا يحمل رسائل تعبر عن الواقع المجتمعي بشكل عام والمجتمع الشبابي بشكل خاص وينطلق بقوة ليتربع على قمة الفرق المستقلة بعرضه لمسرحياته على المسارح الخاصة في مواسم عديدة سواءً في القاهرة أو خارجها ليؤكد أن الفن هو رسالته الأسمى لبناء المجتمع والإنسانية في كل زمان ومكان.

وينطلق فريق تالنت Talent ليحقق إنطلاقة نوعية جديدة نحو أهدافه بعرض مسرحية "الوكـــــالة" والتي تم تناولها من خلال أحداث درامية كوميدية إجتماعية إستعراضية ليقدم نموذجًا مختلفًا لما يجب أن يكون عليه المسرح.

وتأكيدًا على رسالته فقد عرض فريق تالنت Talent العديد من المسرحيات الهامة منها: مسرحية "إقرأ الخبر"، ومسرحية "المسرح"، ومسرحية "قرين الليل"، ومسرحية "الدار"، ويستعد للتجهيز لمسرحية "الحلبة" والتي تعد نقلة نوعية في طبيعة ما يقدمه هذا الفريق من حيث التناول والأداء حيث يستحضر من خلالها صوت الشباب بما يعانيه من صعوبات ومشاكل وتحديات.

ويذكر أن فريق تالنت Talent أسسه الشاعر والمؤلف والمخرج "كريم حسين" ويضم الفريق قامات كبيرة من كبار الشعراء والأدباء والنقاد وممثلين على درجة كبيرة من الإتقان والصدق.. يحاول من خلاله أن يؤكد على أن للشباب صوت حاضر وبقوة ليعرض قضاياه التي تؤرقه بنبضه الذي لا يهدأ.

ابطال مسرحية " الوكالة "



مسرحية " الوكالة " من تقديم فريق " تالنت " Talent، ومن بطولة كلًا من:

دعاء أحمد، أحمد عبد الصبور، منى أنسي، رشا عطا الله، محمد عوض، خالد يوسف، محمود الجابري، أحمد طارق، أحمد فؤاد، لوجين محمد، طاهر تيتو، محمود جودو، مصطفى حسين، هاجر محمود، عبد الله أبو شندي، جهاد مختار، زياد محمد.

ومسئول إداري ودعاية وإعلان: محمد سعيد، وعلاقات عامة ومخرج منفذ: دعاء أحمد، والمسرحية من تأليف وإخراج: كريم حسين.