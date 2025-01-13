أحمد الفيشاوي يكشف عن تفاصيل الحريق الذي نشب في منزل سمية الألفي

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان أحمد الفيشاوي عن تفاصيل الحريق الذي نشب في منزل والدته الفنانة سمية الألفي مشيرًا إلى أن الحريق كان قبل ثلاثة أشهر، مؤكدًا إلى أن المنزل احترق بالكامل، لكنه عاد الآن إلى حالته السابقة وأصبح أجمل حسب وصفه.

ونشر أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو من المنزل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق قائلاَ:«من تلت شهور بيت أمى الفنانة القديرة سمية الألفى اتحرق كليًا ودلوقتى هي دى النتيجة.. حمدالله على سلامتك يا حبيبتى وعلى سلامة عمر الفيشاوى أخويا وحبيبى بسم الله الرحمن الرحيم»و عسى وأن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم صدق الله العظيم».

ترقب عرض فيلم "ورد ريحان"



ينتظر أحمد الفيشاوي طرح فيلمه الجديد "ورد ريحان" في دور العرض السينمائي قريبًا، حيث يشاركه البطولة الفنانة رانيا يوسف. الفيلم من تأليف نورا أحمد ومحمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، وإخراج محمد نبيل، بموسيقى تصويرية محمود شابوري.