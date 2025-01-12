نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت شعار «sold out».. مسرحية "البقاء للأصيع" تفتتح اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ اليوم عرض مسرحية «البقاء للأصيع» بطولة هشام ماجد وشيكو، على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2025 برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث تعرض من 12 إلى 16 يناير الجاري، وقبل بدء العرض بساعات قليلة، تم حجز جميع تذاكر المسرحية طوال مدة عرضها تحت شعار «sold out».

مسرحية البقاء للأصيع

وتدور أحداث البقاء للأصيع، في إطار كوميدي، فبعد أن شحت موارد الأرض تنطلق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة قابلة للحياة، فتواجه قوانين وعادات غريبة تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الانسان عليه.

ابطال مسرحية البقاء للأصيع

و مسرحية البقاء للأصيع من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، مي كساب، أوس أوس، ومروة أنور، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار.