انت الأن تتابع خبر تصرف صادم من إليسا مع الإعلاميين في الرياض.. وماذا يجمعها مع تامر عاشور في قطر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة إليسا الجدل في الساعات الأخيرة الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها خلال خضوعها لأسئلة من قبل الإعلاميين على هامش موسم الرياض بالمملكة العربة السعودية.

ماذا قالت إليسا للإعلام:

وقالت إليسا: ” أنا بردت وبليز ما حدا يسألني كتبر أسئلة”تصرف صادم من إليسا مع الإعلاميين في الرياض.. وماذا يجمعها مع تامر عاشور في قطر؟، و رأى البعض أنها صريحة و عفوية، بينما رأى البعض الآخر أن هذا تصرف غير لائق.

حفلها مع تامر عاشور:

وتستعد النجمة إليسا لإحياء حفلها مع النجم تامر عاشور بدولة قطر، في الثالث و العشرين من يناير، في سلسلة احتفالات العام الجديد، وكانت الشركة المنظمة للحفل قد أعلنت عن طرح التذاكر يوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت قطر.

آخر أعمال إليسا: