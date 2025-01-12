الملتقى الإعلامي العربي يمنح عمرو الليثي جائزة التميز لعام 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 11:28 صباحاً - أعلن الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبدالله الخميس، منح الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي نائب رئيس غرفة صناعة السينما، جائزة التميز لعام 2024.

جاء ذلك وفق الاستفتاء الذي قام به فريق هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع أكاديمية الإعلام المتكامل، ومجلة الإعلامي، بمشاركة أكثر من 9 آلاف مشارك من مختلف أرجاء الوطن العربي.

‏‎‏‎‏‎‏‎ وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي- عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "-إن هذا التكريم يأتي تتويجًا لجهودكم (الدكتور عمرو الليثي) الكريمة وتميزكم خلال العام الماضي في مجال الإعلام. وجهوده في مجال الإعلام التنموي ورسالته الإعلامية المتميزة.

ويكرم الملتقى الإعلامي العربي بدورته الـ 20 الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ويمنحه جائزة التميز، ضمن عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة على الصعيد العربي، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة والإعلام.

يذكر أن ملتقى العالم العربي يكرم سنويا عددًا من المبدعين من رموز الإعلام والكتاب العرب؛ لجهودهم في مسيرة الإعلام العربي ونهضته.