انت الأن تتابع خبر دانا الحلاني تستذكر أجمل لحظات عام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، كشفت من خلالها عن أجمل لحظات عاشتها في العام 2024.



وعلقت دانا على المنشور قائل: "ممتنة لكل درس وكل نعمة وكل لحظة في عام 2024 إليك حلمًا أكبر وخلق السحر في عام 2025".

ونشرت دانا الحلاني فيديو عبر خاصية "الستوري" على صفحتها، ظهرت فيه وهي تزين شجرة الميلاد، في منزل عائلتها في دبي.

وظهرت دانا الحلاني وهي تنظم الزينة بأجواء مليئة بالبهجة وروح الاحتفال، بأوقات عائلية سعيدة.

وتفاعل المتابعون مع منشور دانا الحلاني، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بالزينة وبالأجواء الاحتفالية، كما تمنوا لعائلة الحلاني السعادة الدائمة، وعبروا عن محبتهم لهم.