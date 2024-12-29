انت الأن تتابع خبر تشييع جنازة شقيقة سامح الصريطي من مسجد الشربتلي بالتجمع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شيعت اليوم الأحد جنازة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، وذلك بعدما كان مقررًا تشييع الجثمان ظهرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يصلى عليها مرة أخرى من مسجد الشرطة عصرًا.

من آخر أعمال الفنان سامح الصريطي هو مسلسل جميلة، وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل

وشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.