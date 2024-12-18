غدا.. قصور الثقافة تحتفي بيوم ذوي الهمم بحديقة السيدة زينب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي الهمم، تقام غدا الخميس في الحادية عشرة صباحا، احتفالية "قادرون باختلاف"، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ويقدم خلال الاحتفالية برنامج متنوع تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الباحث أحمد عبد العليم.

يتضمن البرنامج ورشا فنية تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د.حنان موسى، منها: تصميم جدارية بخامات متنوعة تدريب أميرة سعد، تصنيع عرائس تنفيذ ضحی بهجت، تعليم الطباعة بالاستنسل تدريب هدى يحيى، أشكال بالصلصال تنفيذ فاطمة تمساح، حلى من الساتان لشهد عيد، تصميمات بالكولاچ تدريب سارة علي، هذا بالإضافة إلى فقرة رسم على الوجه تنفيذ نجوى إبراهيم، وتصميم مجلة بعنوان (مختلفون لكن مميزون) تنفيذ شيرين عبد المولى.

كما تتضمن الاحتفالية عروضا فنية بدءا من الثانية عشرة مساءً، يشارك بها كل من فريق جاردن سيتي للعرائس، ومدرستي "المنيرة"، و"بم بم" للتربية الفكرية.

ويشارك المركز القومي لثقافة الطفل، بعروض لفريق كورال "بنكمل بعض"، بجانب عروض لفرقتي الفنون الشعبية، والأراجوز المصري.

تأتي الاحتفالية ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، ويشهد أكثر من 100 نشاط ثقافي وفني، بجميع المحافظات، طوال شهر ديسمبر.