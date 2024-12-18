وزارة الثقافة تحيى ذكرى رحيل فريد الأطرش بدمنهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - إستمراراً لخطوات وزارة الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الإبداعى، تحيى دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش خلال الحفل المقام بمشاركة المطربين وائل أبو الفتوح ، يمنى حسن ، هبة إسماعيل و كريم زيدان وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٢٠ ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج فاصلين يضم الثانى نخبة من أعمال ملك العود " موسيقى توته ، يا حلاوتك يا جمالك ، يا ساعة بالوقت إجرى ، بقى عايز تنسانى ، ما قالى و قلتله ، منحرمش العمر منك ، فوق غصنك يالمونه و ياسلام على حبى وحبك أما الأول يتضمن كوكبة من أعمال الطرب منها فى يوم وليلة ، غريبة منسية ، بيت العز ، حلوين من يومنا ، هان الود وسواح " .

يشار أن الفنان فريد الأطرش أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور هام في التصدي للإستعمار الفرنسي ، بدأ مشواره الفنى بعد إنتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان ، قام ببطولة ٣١ فيلماً سينمائياً وتغنى بكلمات عمالقة الشعر كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب ، توفي فى ٢٦ ديسمبر عام ١٩٧٤ عن عمر يناهز ٦٤ عاما تاركاً إرثاً خالداً مازال يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .