فن ومشاهير

نجوم دخلوا القفص الذهبي في 2024

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أيام قليلة ونودع عام 2024، ونستقبل العام الجديد مع أمنيات بأن يكون سعيدا.

وعام 2024 كان بالنسبة لعدد من النجوم سعيدا خاصة على المستوى الشخصي، بعدما قرروا الزواج وترك حياة العزوبية للاستقرار.

شهد هذا العام زواج من من الفنانات.. ففي مايو احتفلت الفنانة ياسمين رئيس بزواجها وأطلت بفستان زفاف ضيق.

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أما الفنانة جميلة عوض احتفلت في بداية يوينو بزواجها من المونتير أحمد حافظ.

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فيما احتفلت الفنانة مريم الخشت في أكتوبر بزواجها من أحمد أباظة رئيس قسم الترفيه في كايرو جاز كلوب.

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أما الفنانة صابرين فاجأت جمهورها بإعلان خبر زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح.

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ونفس المفاجأة كانت من الفنانة نجوى كرم التي أعلنت في حفلها برومانيا زواجها.

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أما الفنان حسني شتا احتفل بزفافه في يوليو.

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واحتفلت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان بزفافها على الفنان اللبناني وسام فارس في يونيو.

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احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي بزفافها على المنتج أحمد الجابري في سبتمبر.

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كما احتفلت الفنانة ثراء جبيل بزفافها على الفنان مختار الديناري في بداية ديسمبر.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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