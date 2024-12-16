كشف المنتج أيمن يوسف كواليس فيلمه الجديد "جنان في اليابان"، الذي يقوم ببطولته الفنان الكوميدي أحمد أمين، مؤكدًا أن العمل لا يزال في مرحلة التحضيرات الأولية.
وقال يوسف: أُجريت أخيراً رحلة معاينة مواقع التصوير في اليابان، استمرت 14 يوماً، بهدف استكشاف الأماكن المناسبة لتصوير الفيلم.
قال أيمن يوسف إن تصوير فيلم "جنان في اليابان" تأجل لبعد عيد الفطر 2025، للانتهاء من التحضيرات اللازمة واختيار باقي فريق العمل، فضلاً عن انشغال بطل العمل أحمد أمين بمسلسل "مذكرات نشال" المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.
وأضاف أنه يهدف إلى توزيع الفيلم على نطاق واسع في الوطن العربي واليابان، مما يجعله مشروعاً ضخماً يتطلب وقتاً وتركيزاً كبيرين، وأن الفريق يعمل على تطويره منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأوضح المنتج بأن الفيلم ينتمي إلى فئة الأفلام الكوميدية، مشيراً إلى أنه يسعى إلى استغلال القدرات الكوميدية المميزة للفنان أحمد أمين.
كما بيّن المنتج أيمن يوسف أن فكرة فيلم "جنان في اليابان" تدور حول تجربة كوميدية مختلفة لاثنين من المصريين يخوضان مغامرات فريدة في اليابان، مستعرضاً ثقافات مختلفة برؤية كوميدية شائقة.
وأشار يوسف إلى أن الفيلم يهدف إلى تقديم تجربة مميزة ومشوقة على غرار الأعمال المصرية الضخمة التي سبق أن صورت في الخارج، لافتاً إلى أنها ليست التجربة الأولى له لتقديم فيلم عن اليابان، بل سبق أن قدم فيلم "ياباني أصلي" مع الفنان أحمد عيد.
وعن مخرج الفيلم، كشف أيمن يوسف أن العمل سيكون تحت قيادة مخرج مصري كبير متخصص في الأعمال الكوميدية، دون الإفصاح عن اسمه حالياً. وأكد أن فريق العمل يتم اختياره بعناية لضمان تقديم تجربة سينمائية متكاملة ومميزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كواليس تأجيل فيلم "جنان في اليابان" لأحمد أمين إلى بعد رمضان كشف المنتج أيمن يوسف كواليس فيلمه الجديد جنان في اليابان الذي يقوم ببطولته الفنان الكوميدي أحمد أمين مؤكد إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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