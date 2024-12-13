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أحمد جودة - القاهرة -

بدأ النجم الكبير علي الحجار الترويج لحفله الغنائي المنتظر، ومن المقرر إقامته يوم 24 ديسمبر الجاري بمسرح جامعة مصر.



منشور الفنان علي الحجار

ونشر علي الحجار منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "حفل ليلة الكريسماس 24 ديسمبر 2024 الساعة 8 مساءًا بمسرح جامعة مصر"، داعيًا جمهوره للحضور والاستمتاع بسهرة غنائية خاصة، حيث وعد بتقديم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يعشقها جمهوره.

24 ديسمبر.. علي الحجار يروج لحفله في جامعة مصر

كما يعد علي الحجار واحدًا من أبرز نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، إذ يمتلك تاريخًا حافلًا من الأغاني المميزة التي تمزج بين الأصالة والتجديد، ما جعله يحظى بشعبية واسعة بين مختلف الأجيال.

حفله في جامعة مصر ينتظر أن يكون أحد أبرز الأحداث الفنية في نهاية العام، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير للاستمتاع بصوت الحجار وأغانيه التي تحمل ذكريات لا تُنسى.

آخر أعمال الفنان علي الحجار



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال علي الحجار هي مسرحية "مش روميو وجولييت"، الذي شهدت عودته للمسرح بعد غياب 17 عاما، وتم عرضها خلال الفترة الماضية على المسرح القومي، وحققت نجاحا كبيرا.

أحداث مسرحية "مش روميو وجولييت"

مسرحية "مش روميو وجولييت" تدور أحداثها حول انقسام حاد فيما بين أساتذة وطلاب "مدرسة الوحدة" وهي ترمز إلى المجتمع المصري المشهور تاريخيًا بوحدته العاصية على الكسر أو حتى التصدع، والانقسام في المدرسة أتى نتيجة شائعة قامت على انطباعات ظاهرية عن وجود قصة حب بين اثنين من مدرسيها هما "يوسف" المسيحي أو علي الحجار و"زهرة" المسلمة أو رانيا فريد شوقي، "يوسف" بالطبع من اسمه وملامح شخصيته في العرض يرمز إلى المصري في عمومه بتكوينه الأصيل الإنساني النبيل، ولأن الانقسام يؤججه طوال الوقت أصحاب المصالح والانتهازيون بكافة أشكالهم، وفي المقدمة منهم دعاة الشر أعداء الحياة، وحقول مسعاهم الآثم دائمًا الخضراء النضرة هم الشباب في سنوات التكوين، فإن الأمر تطور وزادت خطورته إلى حدٍ بات يهدد الأرواح، فأصبح تدخل ناظر المدرسة أو صاحب القرار حتميا حتى لا تنهار المدرسة - المجتمع - على ما ومن فيها، وتدور هذه الأحداث في إطار تشويقي تفاعل معه الجمهور ونال إعجابه.



أبطال مسرحية "مش روميو وجولييت"

يشارك في بطولة المسرحية كلًا من: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، محمد عادل، عزت زين، دنيا النشار، والعمل من إخراج عصام السيد.