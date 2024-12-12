نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أروى جودة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة أروى جودة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت عن تفاصيل حفل زفافها الذي من المقرر أن تحتفل به خلال الفترة المقبلة.

سبب تصدر أروى جودة التريند

كشفت أروى جودة في تصريحات إعلامية عن تفاصيل حفل زفافها من رجل الأعمال «جون باتسيت»، والمقرر أن تحتفل به خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل حفل زفاف أروى جودة

وقالت أروى جودة: «قررت أن يكون حفل زفافي على نطاق 3 دول حول العالم، وهي: مصر وفرنسا وإيطاليا»، لافتة إلى أنّها ترغب في إقامة الحفل الأول في مصر من أجل أن تكون فرحتها الأولى بين عائلتها وأصدقائها وأقاربها.

وأكدت أروى جودة، أن الحفل الثاني سيقام في فرنسا من أجل أصدقاء وعائلة زوجها، والحفل الثالث في إيطاليا من أجل عائلة زوجها وأصدقائه المقربين، لافتة إلى أنّها لم تحدد موعد الزفاف حتى إتمام عقد قرانهما أولًا.

خطوبة أروى جودة

وكانت الفنانة أروى جودة أعلنت عن خطوبتها من رجل أعمال إيطالي فرنسي، حيث ظهرت معه في حفل زواج ريم سامي، مواضحه إنه لم يمض وقت طويل من تعارفها على خطيبها حتي إعلانها خطوبتها، موكدة ان موعد الزفاف لم يحدد بعد.

آخر أعمال أروي جودة

وكان آخر أعمال أروى جودة هو مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، سلوي عثمان، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين، المسلسل من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث في إطار من السيكو دراما وتبلغ عدد حلقاته 15 حلقة.

وأيضا شاركت في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "نعمة" المحامية الطيبة التي تحاول مساعدة الجميع، وبالأخص زوجها صلاح الذي يعاني من ضيق الحال، لأنها تحبّه كثيرًا، لكنه يستغلها بشكل مستمر، وعندما تكتشف خيانته، تتحول إلى وحش كاسر يدمّر كل شيء أمامه، من أجل الحصول على حقها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي تشويقي.

أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

وشارك في بطولة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، كلٌ من: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان...، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.