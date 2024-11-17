أحمد جودة - القاهرة - مسرحية "ألف تيتة وتيتة" تتصدر تريند إكس في السعودية قبل عرضها بموسم الرياض

حققت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت تريند "إكس" في السعودية قبل عرضها الرسمي ضمن فعاليات موسم الرياض، وتقدم المسرحية تجربة كوميدية مميزة تجمع بين الضحك والإبداع المسرحي، وتجذب إهتمام الجمهور من خلال مشاركات نجوم بارزين في عالم الفن.



المسرحية تأتي ضمن العروض المميزة التي يقدمها موسم الرياض هذا العام، ومن المتوقع أن تحقق إقبالًا كبيرًا من الجماهير بفضل فكرتها المبتكرة وطابعها الترفيهي.

بوستر مسرحية ألف تيتة وتيتة



أحداث مسرحية ألف تيتة وتيتة

ومن جانبه تدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة" حول ساحر يعمل في سيرك يتقدم للزواج من فتاة تسكن مع عائلتها في جزيرة منعزلة، يكتشف الساحر أن سكان الجزيرة يتمتعون بقدرات سحرية حقيقية، وبعد زواجه يجد نفسه عالقًا وسط تعويذة غامضة تؤثر على الجميع. ينطلق في مغامرة مليئة بالمخاطر لكشف سر التعويذة وإنقاذ الجزيرة وأهلها، المسرحية تجمع بين الكوميديا والمغامرة، مقدمة تجربة مسرحية فريدة ومثيرة.

أبطال مسرحية أكرم حسني ألف تيتة وتيتة



ومن الجدير بالذكر إن مسرحية ألف تيتة وتيتة يشارك في بطولتها عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.