فرقة "الأفندية" تقدم حفلًا جديدًا في بيت السحيمي ضمن أنشطة وزارة الثقافة

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أحمد جودة - القاهرة -

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي -بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لفرقة "الأفندية" في الثامنة مساء الخميس (١٤ نوفمبر)، يأتي ذلك في إطار الأنشطة الفنية والثقافية لوزارة الثقافة خلال شهر نوفمبر الجاري.

برنامج الحفل: مزيج من الأغاني التقليدية والحديثة

يتضمن برنامج الحفل تقديم أغاني متنوعة من الزمن الجميل، بالإضافة إلى أغاني حديثة برؤية جديدة وألحان تراثية قديمة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الفنانين "محمد ربيع" و"مصطفى زاهد" بإحياء تراث الموسيقى الشرقية.

من فقرات الحفل: "بايعني ولا شاريني" للفنان عبدالغني السيد، "في بحر الشوق" لكارم محمود، "عشاقك كتير يا ليل" لفايد محمد فايد، طقطوقة "والله تستاهل يا قلبي" و"مونولوج بنت العمدة" لفنان الشعب سيد درويش، وغيرها من الأغنيات والموشحات بالإضافة إلى وصلة طقطوقة جديدة اشتهرت بها فرقة "الأفندية".

إحياء التراث الشرقي بأسلوب مبتكر

فرقة "الأفندية" هي فرقة مصرية تُعيد إحياء التراث الشرقي عبر إعادة توزيع الأغاني الحديثة وغنائها بألحان شرقية تراثية على أنغام آلة العود وإيقاع آلة الدفّ.

تستحدث الفرقة آلية جديدة في تحويل كلمات أغاني جيل العصر الحالي إلى طقطوقة جيل ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك بهدف العودة بالجماهير إلى سماع موسيقى وألحان التراث.

لمحة عن أعضاء فرقة "الأفندية" ومسيرتهم الفنية

تخرج الفنان "محمد ربيع" من كلية العلوم بجامعة القاهرة وحصل عام ٢٠١٤ على المركز الأول في الغناء من الجامعة. انضم عام ٢٠١٥ إلى فرقة "تراث سيد درويش"، ثم التحق عام ٢٠١٦ بفرقة الورشة الغنائية المسرحية، حيث عمل لمدة خمس سنوات على عروض غنائية مسرحية متنوعة. أطلق بعدها عام ٢٠٢١ مشروع إعادة تلحين الأغاني الحديثة بأسلوب طقاطيق العشرينات.

أما الفنان "مصطفى زاهد" فقد تخرج من كلية العلاج الطبيعي - جامعة القاهرة، وبدأ مشواره الفني بمشاركته في العديد من المسابقات على مستوى جامعات مصر.

بدأ العزف على آلة العود منذ نحو 10 سنوات، وشارك مع العديد من الفرق منها فرقة "تراث سيد درويش" وفرقة "الورشة" المسرحية.

كما شارك في مسابقة "The Voice" في بيروت عام ٢٠١٩، وشارك بالغناء في المسلسل العالمي "Moon Knight" مع المؤلف الموسيقي "هشانزيه".