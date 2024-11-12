قصور الثقافة تقدم ورشا ولقاءات متنوعة لطلاب مدارس القاهرة ضمن مبادرة ”بداية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، قدم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة القصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وشهدت مدرسة هدى شعراوي الإعدادية للبنات ورشة حكي بعنوان "صناع الغد" قدمت خلالها شيرين عبد المولى نصائح لتعزيز المهارات الحياتية، بجانب مناقشة صفات الشخصية الإيجابية، أعقبها ورشة فنية لتصميم لوحات إرشادية بعنوان "طور نفسك وكن إيجابي".

كما تضمنت الفعاليات ورشة حكي بعنوان "حكايات الفنون"، أوضحت خلالها الفنانة أميرة سعد، أسباب ظهور المدارس الفنية، وتأثير الألوان في نقل المشاعر، مع التعريف بأساسيات الفن التشكيلي من خلال سرد تجربة "بيكاسو"، و تصميم لوحات معبرة.

وفي مدرسة بم بم للتربية الفكرية، قدمت الفنانات غادة علي، ورانيا شلتوت، وإسراء حسان، فقرات فنية وتدريبات متنوعة للأطفال على بعض الحركات الاستعراضية، لاقت تفاعلا كبيرا.

أما مدرسة المنيرة الرسمية للغات، استقبلت لقاء توعويا بعنوان "من أجل حياة صحية"، للتعريف بأهمية تناول الغذاء الصحي، أعقبه ورشة تصميم لوحة إرشادية، وأخرى لتصميم بطاقات توضح قيمة الصداقة تنفيذ الفنانة ريهام محسن، كما أقيمت ورشة عمل مجسمات لبعض الخضروات والفاكهة تدريب هدى يحيى، واختتمت الفعاليات بتصميمات تعبر عن طموحات الأطفال في المستقبل.

أقيمت الأنشطة بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ضمن أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة خلال شهر نوفمبر الحالي، بهدف اكتشاف وتنمية مهارات طلاب المدارس بالمحافظات في مختلف المراحل التعليمية.