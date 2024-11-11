محمد هنيدي يخوض السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"

أحمد جودة - القاهرة - محمد هنيدي يعلن عن مسلسل "شهادة معاملة أطفال" في رمضان 2025

يخوض الفنان محمد هنيدي السباق الرمضاني المقبل من خلال عمل درامي مميز بعنوان "شهادة معاملة أطفال"، وذلك بعد غيابه عن الأعمال الدرامية لمدة دامت لأربع سنوات بعد مسلسله أرض النفاق، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



منشور محمد هنيدي عبر حسابه على فيسبوك



ونشر الفنان محمد هنيدي البوستر الرسمي الخاص بمسلسل شهادة معاملة أطفال، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك، وأرفق منشوره بالآتي:

"بسم الله.. توكلنا على الله

مسلسل شهادة معاملة أطفال في رمضان ربنا يكرمنا".

منشور محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

أحدث أعمال الفنان محمد هنيدي



ومن ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي هى مسرحية جائت بعنوان "ميوزيكال سكوول"، والتي تم طرحها في شهر فبراير الماضي لهذا العام الحالي 2024 في المملكة العربية السعودية، وهى مسرحية كوميدية تدور أحداثها في إطار لايت تشويقي.



أبطال مسرحية ميوزيكال سكوول

والجدير بالذكر إن مسرحية ميوزيكال سكوول ضمت نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمد هنيدي، محمد ثروت، نرمين الفقي، نانسي صلاح، أحمد سلطان، محمود حافظ، وغيرهم من النجوم، والمسرحية من تأليف خليفة سمير، وأحمد محارب، ومن إخراج خالد جلال.