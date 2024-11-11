دبلة خطوبة.. أحمد داش يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد داش محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عبر حسابه علي إنستجرام، خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

سبب تصدر أحمد داش التريند

ونشر أحمد داش عبر صفحته الرسمية علي موقع إنستجرام صورة تجمعه بخطيبته خلال احتفالهما بالخطوبة،وعلق: «الحمد لله».

خطوبة أحمد داش

ولم يكشف أحمد داش عن هوية خطيبته، إذ لم يشير إلى اسمها في الصورة التي نشرها على صفحته، ولم يظهر من الصورة إلا أنها فتاة من خارج الوسط الفني، وحرص عدد كبير على تهنئته حيث كتب أحمد داود:«الف مبروك يا اخويا، حبيب اخوك»، أما كتبت ركين سعد:«مبروك».

آخر أعمال أحمد داش

وكان آخر أعمال أحمد داش، هو مشاركته في السباق الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل «مسار إجباري»، الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، يعيش الشابان «علي» و«حسين» حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما أخوان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلًا يغير مسار جريمة قتل، وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد داش، أبرزهم عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، مي الغيطي، نور محمود، جوري بكر، محسن منصور، ياسمينا العبد، نور إيهاب، محمود البزاوي.

أحدث أعمال أحمد داش

ويذكر أن الفنان أحمد داش يواصل تصوير فيلمه الجديد نجوم الساحل، والذى يعتمد على البطولة الشبابية، ويشارك بجانب داش فيه كل من: مايان السيد، ليلى عز العرب، أحمد صيام، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، علي السبع، مالك عماد، ومؤدي الراب فليكس، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد جلال وكريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.