نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره للتريند.. تعرف على آخر ظهور لـ حمدي الرملي على شاشة التلفزيون قبل وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان حمدي الرملي تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان خبر وفاته أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية آخر ظهور للفنان حمدي الرملي على شاشة التلفزيون.

آخر ظهور للفنان حمدي الرملي

ويذكر أن مسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللي كريم، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، هو آخر ظهور للفنان حمدي الرملي على شاشة التلفزيون.

أبطال وصناع مسلسل "فراولة"





وضم مسلسل "فراولة" عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة نيللي كريم، ومن أبرز هؤلاء الفنانين:شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على.

معلومات عن الفنان حمدي الرملي



ولد حمدي الرملي في 27 مارس من عام 1960، دخل الوسط الفني في بداية التسعينات، ومن أهم أعماله في بداية مشواره الفني، فيلم «يا دنيا يا غرامي» و«رومانتيكا»، وتوالت عليه الأعمال، شارك خلال الجزء الخامس من المسلسل الشهير يوميات ونيس، وقدم من خلاله دور (حمزة).