نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مفيدة شيحة تستقبل واجب العزاء في والدتها بمسجد المشير طنطاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الإعلامية مفيدة شيحة، اليوم لتلقي عزاء والدتها الراحلة بمسجد المشير طنطاوي قاعة الروضة، بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب، وذلك حسبما أعلنت عن موعد ومكان عزاءها، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

موعد عزاء والدة مفيدة شيحة

ونشر الحساب الرسمي لـ مفيدة شيحة عبر خاصية الاستوري، صورة جمعتها بوالدتها الراحلة، وكتبت عليها قائلة: "عزاء المغفور لها والدة الإعلامية مفيدة شيحة اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر بمسجد المشير طنطاوي قاعة الروضة، بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب، اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس".

وفاة والدة مفيدة شيحة



والجدير بالذكر أنه قد أعلنت الإعلامية سهير جودة وفاة والدة الإعلامية مفيدة شحية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتبت " البقاء والدوام لله..بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة،اللهم تقبلها بواسع رحمتك وغفرانك وألهمنا الصبر والسلوان. الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء".