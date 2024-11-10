نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. أبرز المحطات الفنية لحمدي الرملي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان الراحل حمدي الرملي مشواره الفني في أوائل التسعينيات، حيث استطاع بموهبته أن يحجز مكانًا خاصًا له في قلوب المشاهدين، مقدمًا أدوارًا متنوعة في أعمال سينمائية وتلفزيونية أضفت على حضوره بريقًا خاصًا.

البدايات الفنية في التسعينيات

كانت أولى خطوات حمدي الرملي الفنية عام 1990 من خلال مشاركته في فيلم "خمسة كارت" مع الفنان الكبير سعيد صالح.

وبعدها بعامين، في عام 1992، ظهر في سهرة تلفزيونية بعنوان "كدبة واحدة" إلى جانب الفنان أحمد آدم، حيث بدأ يبرز موهبته أمام الجمهور.

تألقه في الفوازير

في عام 1994، انطلق الرملي نحو الشهرة عبر مشاركته في فوازير "أهل المغنى"، مقدمًا شخصيات مختلفة أثرت في ذاكرة الجمهور.

واصل تألقه في هذا المجال عام 1995 بفوازير "المضحكون"، حيث أبدع في تقديم أدوار كوميدية متعددة جعلته محط إعجاب النقاد والمشاهدين.

مشاركات سينمائية مؤثرة

في عام 1996، شارك الرملي في فيلمي "يا دنيا يا غرامي" و"رومانتيكا"، وقدم شخصية كيمو التي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور.

لم تتوقف مسيرته هنا، بل واصل تقديم المزيد من الأعمال السينمائية التي زادت من رصيده الفني، أبرزها فيلم "القرموطي في مهمة سرية" حيث جسد شخصية سعيد.

أدوار بارزة في الدراما التلفزيونية

ترك حمدي الرملي بصمة مميزة في الدراما التلفزيونية، خاصةً من خلال دوره في مسلسل "الكبير أوي" بشخصية جعيدي معلم القهوة.

كما شارك في "يوميات زوجة مفروسة أوي" بشخصية مغاوري، وظهر في مسلسل "شقة فيصل" عام 2019 بدور صالح، الذي كان له دور مهم في أحداث العمل.

كانت آخر مشاركاته في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فراولة" مع الفنانة نيللي كريم، حيث قدم شخصية حمدي في أداءٍ أُعجب به المشاهدون.

وداع مؤثر من العائلة

أعلن إيهاب الرملي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن وفاة خاله الفنان حمدي الرملي اليوم عن عمر يناهز 64 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، مشيرًا إلى أنه تم حجزه في المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

حيث كتب: "توفي إلى رحمة الله خالي حمدي الرملي، أرجو الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة".