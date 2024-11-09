نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عابد عناني: سر نجاح مسلسل "تيتا زوزو" كواليسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال الفنان عابد عناني، إن سر النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة القديرة إسعاد يونس، جاء نتيجة نجاح كواليسه وقدرة المخرجة شيرين عادل على اختيار "كاست" ناجح يضم كافة عناصر إنجاح أي عمل فني قائلا: "بداية النجاح بتكون دائمًا من عند المُخرج، وشيرين عادل قدرت تظبط تركيبة المسلسل وعناصره فطلع بالشكل المُبهر ده".

وأشار عابد عناني خلال استضافته عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع علي قناة CBC تقديم الاعلاميتين مني عبدالغني ومها بهنسي، إلى أن كواليس العمل مع الفنانة إسعاد يونس، بها طاقة حب حقيقة ساهمت في نجاح المسلسل، وساعدت صُناع العمل على تجاوز أزمة وفاة المنتج الفني للمسلسل تامر فتحي، قائلا: "وفاة منتجي العمل كان موقف صعب علينا كلنا، لكن الفنانة إسعاد يونس كان لها دور مهم في تجاوز الظرف الصعب ده واحتواء كافة أفراد العمل الفني".

أضاف الفنان عابد عناني، أنه لم تكن لديه أية علاقة بمهنة التمثيل قبل دخوله المعهد العالي للفنون المسرحية، مؤكدًا أن الحظ خدمه بشكل كبير لتتلمذه على يد أساتذة كبار في المهنة كانوا سببا في صقَل موهبته بشكل كبير، قائلا: "الدراسة نظمت لي دماغي وبقيت أقدر أعمل شخصيتن في نفس الوقت".



‏قصة تيتا زوزو

تدور قصة وأحداث مسلسل تيتا زوزو حول الدكتورة إعتزاز والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس وهى جدة لديها العديد من الأحفاد وتعمل على حل المشاكل التي تواجههم.





فريق عمل تيتا زوزو

ويشارك في مسلسل تيتا زوزو نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، صلاح عبدالله، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، بسمة داوود، وآخرين من النجوم، والعمل من إخراج شيرين عادل.



أحدث أعمال عابد عناني

ويشارك عابد عناني أيضًا في مسلسل "برغم القانون" الذي يعرض هذه الفترة، ويشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.