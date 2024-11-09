دنيا سمير غانم تشيد بفيلم "الهوى سلطان" لـ منة شلبي وأحمد داود.. فماذا قالت؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت الفنانة دنيا سمير غانم بفيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود، والذي تم عرضه يوم الأربعاء الماضي بجميع دور العرض السينمائية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت دنيا البوستر الرسمي للفيلم عبر خاصية الاستوري، وعلقت عليه قائلة:"فيلم حلو جدا، استمتعت بيه وبكل فريق العمل، منة شلبي خطيرة وفظيعة وقمر ما شاء الله كالعادة".

قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.