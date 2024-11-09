"أطفال أوبرا عربي" يشعلون الأجواء بمسرح 23 يوليو بالمحلة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى مساء يوم الجمعة، احتفالات أعياد الطفولة التي نظمتها ثقافة الغربية تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

جاء هذا الحدث في إطار الاحتفال السنوي بعيد الطفولة، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة الفنية لدى الأجيال الجديدة.

عرض فني غنائي يعكس هوية الفن المصري والعربي

بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، ثم أضاءت الأجواء فرقة "أطفال أوبرا عربي" بقيادة الفنانة رنا بركات، التي قدمت إسكتشات فنية غنائية لأغاني الفنانين المصريين والعرب.

تم إعادة تقديم هذه الأغاني بصيغة فنية جديدة تهدف إلى تطوير واسترجاع الذكريات الفنية الجميلة، بالإضافة إلى تعريف الأطفال والشباب بالهوية الفنية المصرية والعربية.

أداء مميز من نجوم الفرقة

خلال العرض، قدم نجوم فرقة "أطفال أوبرا عربي" مجموعة من الإسكتشات الغنائية المتنوعة التي لاقت إعجاب الحضور، ومنها أغاني مثل "إجازة سعيدة"، "لما بحب أتمسخر"، "فراشة"، "محدش شاف"، "بكيزة وزغلول"، "توت توت"، "في البحر سمكة"، "حمادة عزو"، "حلقاتك"، "ورد على فل"، "سينما الأطفال"، و"طيور النورس". حيث حرص الأطفال على تقديم هذه الأعمال بطريقة مبدعة وتلقائية، مما أضاف جوًا من البهجة والفرح بين الحضور.

إشراف وتنظيم الفعالية

تأتي هذه الاحتفالات تحت إشراف أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ووائل شاهين، مدير عام ثقافة الغربية.

كما يشارك مسرح 23 يوليو في العديد من الفعاليات الفنية خلال الفترة القادمة، حيث سيشهد يوم الخميس القادم عرضًا فنيًا لفرقة "أطفال مسرح 23 يوليو للأداء الحركي"، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بأعياد الطفولة.