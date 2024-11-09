الفنان محمد التاجي يكشف أسباب تفكيره في الاعتزال مع عمرو الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مميزة من برنامج "واحد من الناس"، يلتقي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي بالفنان الكبير محمد التاجي، حيث يكشف الأخير خلال الحلقة العديد من الأسرار والتفاصيل حول مسيرته الفنية الممتدة.

سيتطرق التاجي إلى أسباب تفكيره في الاعتزال وتكرار تصريحاته حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى علاقته بالنجم الراحل نور الشريف، الذي وصفه بأنه أصبح "يتيم" بعد وفاته.

علاقته بنجوم الفن وأزماته مع كبار الفنانين



يتحدث محمد التاجي عن أزمته مع الزعيم عادل إمام بعد الأنباء التي ترددت عن رفضه لأداء دور في فيلم "عمارة يعقوبيان".

كما يكشف عن أزمة تعرض لها خلال مشاركته في مسلسل "أبو العروسة"، حيث تم إبلاغه قبل التصوير بيوم واحد بأنه تم الاستغناء عن دوره، والذي ذهب في النهاية للفنان أحمد صيام. ويكشف أيضًا عن حادثة مشابهة في أحد المسلسلات التي تسببت في إصابته بحالة اكتئاب شديد.

أزمات وصراعات مع المنتجين والممثلين



يستعرض التاجي خلافه مع المنتج أحمد السبكي بسبب فيلم "سواق الهانم"، ويشارك مع جمهور البرنامج تجربته الشخصية مع فيروس كورونا.

كما يتحدث عن الأدوار التي يندم على تقديمها، وعن مسيرته الفنية على خشبة المسرح، أما عن الفنان محمد رمضان، فقد وجه له نصيحة بقراءة التاريخ وأهمية التاريخ في مسيرته، ليرد عليه رمضان قائلًا: "لو خيروني بين الفلوس والتاريخ، سأختار الفلوس وأأخذ دروس تاريخ على حسابي".

خلافات مع أسامة أنور عكاشة والشعور بالشللية في المهرجانات الفنية



يتحدث محمد التاجي أيضًا عن خلافه مع الكاتب أسامة أنور عكاشة بسبب انتقاداته حول انقاص وزنه، إضافة إلى اتهاماته للقائمين على إدارة المهرجانات الفنية بالشللية والمحسوبية.

مسيرة فنية وذكريات مع العائلة



يتذكر التاجي بداياته الفنية الممتدة لأكثر من أربعين عامًا، ويكشف عن تأثير جده الفنان الكبير عبد الوارث التاجي على مسيرته.

كما يتحدث عن قدرته الفائقة في فنون الطهي، مما يضفي جانبًا إنسانيًا وشخصيًا على اللقاء.

موعد عرض الحلقة



تذاع الحلقة الخاصة من برنامج "واحد من الناس" مع الفنان محمد التاجي في العاشرة مساءً يوم الإثنين المقبل على شاشة الحياة.