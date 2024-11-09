مصطفي قمر: تأثرت بروح العندليب في معظم الأغاني التي قدمتها وأجد سعادة في التلحين لغيري من المطربين

القاهرة - محمد ابراهيم - قال النجم مصطفي قمر خلال الجزء الثاني من السهرة الخاصة مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، أنه تأثر جدًا بالعندليب بعد الحليم حافظ، مضيفًا: "عدد كبير من الأغاني التي قدمتها مستوحاة من روح العندليب ومنها سكة العاشقين، خايف وغيرها".

وأضاف أن معظم الأغاني من ألحانه كما قام بالتلحين لحميد الشاعري وايهاب توفيق وأنوشكا، معلقًا: "أكون سعيدًا عندما ألحنّ لغيري من المطربين، وأغنية سلمولي من ألحاني، بينما أغنية افتكرني من ألحان عصام كاريكا وقام بغنائها خلال الحلقة".



وتابع أن لديه العديد من الذكريات وبخاصة البحر في الإسكندرية ونشأ في منطقة بحري، قائلًا: "تأثرت جدًا بتلك الأجواء ولذلك تجدني أسعى إلى التغيير وتقديم الجديد في كل وقت وأنا راضي دائمًا وفي أوقات أكون في المقدمة وأوقات أخرى أعود إلى مكانة أخرى".