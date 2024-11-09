نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطات من حفل نانسي عجرم في القاهرة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت النجمة نانسي عجرم حفلًا فنيًّا ضخمًا في القاهرة الجديدة، حيث جاء الحفل بشعار "كامل العدد"، مع حضور أكثر من 2000 شخص، وقد امتلأ المكان بالجماهير الذين حضروا خصيصًا للاستمتاع بأجواء الحفل وأغاني نانسي المميزة.

بداية الحفل وجملة مؤثرة من نانسي

صعدت النجمة نانسي عجرم على المسرح في تمام الساعة 11 مساءً، واستمر حفلها لمدة ساعة ونصف، حيث بدأت بكلمة عاطفية قائلة: "وحشتوني"، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

تميز الحفل بغناء نانسي لأغلب أغانيها الجديدة، وسط تفاعل حماسي من الحاضرين الذين لم تشاركهم بأغانيها في مصر منذ عشرة أشهر.

فقرة مميزة للإعلامية سالي عبدالسلام

قدمت الإعلامية سالي عبدالسلام فقرات الحفل بطريقة مميزة أضافت جوًا من الحماسة والمرح، وأسهمت في تواصل سلس بين فقرات الحفل المختلفة.

ختام الحفل بالنجم رضا البحراوي

اختتم الحفل بفقرة خاصة للنجم الشعبي المتألق رضا البحراوي، الذي أضاف بصمته المميزة، ليكون ختام الحفل مليئًا بالحماس والبهجة، وسط تصفيق الجماهير وتفاعلهم الكبير.