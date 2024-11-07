نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حلمي عبد الباقي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان حلمي عبد الباقي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حلقته مع الإعلامية راندا فكري في برنامج «الحياة أنت وهي» الذي يعرض عبر قناة «الحياة»، وكشف رأيه حول أن الفن يحمل رسالة أم أنه مجرد مهنة مثله مثل أي مهنة جانبية؟.

سبب تصدر حلمي عبد الباقي التريند

وقال حلمي عبد الباقي أن الفن رسالة لأن التجارب أثبتت على مدار السنوات الماضية، فالرسالة من الفن تكمن في جعل الإنسان يشعر بالحنين إلى الذكريات الماضية، وينسى ساعات الخصم إلى أن تعود العلاقات إلى وتيرتها الحقيقة.

حلمي عبد الباقي يكشف عن رأيه حول الفن

واضاف حلمي عبد الباقي: «الأغنية في السنوات الماضية كانت تستغرق مني الكثير من الوقت، والكثير من التفكير حول ما إذا كانت ستنال إعجاب الجمهور أم لا، ولكن الآن لم يعد هناك بوصلة للقيام بأي عمل، إذ أن كلمات الأغنية أصبحت مختلفة لا سيما المزيكا التي تضاف لها، باتت مختلفة عن السنوات الماضية».

آخر أعمال حلمي عبد الباقي

وكان آخر أعمال حلمي عبد الباقي هي اغنيه "بلا عيش وملح"، وهي من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، وظهر بها بشكل جديد وتقول كلمات الأغنية: «عرفنا مين عدو ومين حبيب وشوفنا كل حاجة عن قريب عرفنا مين عرفنا مصلحة وراح وساب وجابها في النصيب محبة عشرة كله كان كلام يومين جمال وراحو والسلام، عملنا ياما خير في ناس كتير وعادي بردو طلعوا مش تمام، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل ياريت منشفكوش بعدين، محدش ييجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا محدش شالنا إلا أيدينا».