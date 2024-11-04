بالأبيض والأسود.. تارا عماد وهدى المفتي يخطفان الأنظار على السوشيال ميديا

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار لها عبر حسابها الرسمي علي موقع إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير لها بصحبة الفنانة هدى المفتي.

تارا عماد وهدى المفتي يخطفان الأنظار علي السوشيال ميديا

ظهر كلا من تارا عماد وهدي المفتي بإطلالة بالأبيض والأسود وبميكب هادئ يبرز جمال ملامحها ويتناسب مع اطلالتها.

أحدث أعمال تارا عماد

ومن ناحية اخري، انضمت تارا عماد لفيلم لأول مرة وهو العمل الذى تشارك فيه إلى جانب الفنان عمر الشناوي، وقد بدأ تصوير الفيلم مؤخرًا على أن يتم عرضه خلال الآونة المقبلة، وتدور أحداثه حول الرومانسيه وهو العمل الذى يأتي بعدما نجح الشناوي خلال عام 2024 بأكثر من عمل منها مسلسل الوصفة السحرية الذى قدم بطولته مع شيري عادل وفى رمضان الماضى شارك بمسلسل الحشاشين.

أحدث أعمال هدي المفتي

وايضا تستعد الفنانة هدى المفتي تستعد لدور البطولة للمرة الأولى في مسيرتها، حيث تم ترشيحها لبطولة مسلسل مكون من 15 حلقة، من المقرر عرضه على قناة "إم بي سي"، المسلسل من تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقية فريق العمل.

آخر أعمال تارا عماد

وكان آخر أعمال تارا عماد هو مسلسل جودر الذي عرض خلال شهر رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة، والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري

آخر أعمال هدي المفتي

بينما يعتبر مسلسل مطعم الحبايب هو اخر اعمال هدي المفتي، الذي عرض على منصة "شاهد"، بمشاركة أحمد مالك، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.