نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبدالله محمود يوضح موقفه من مسلسل "فهد البطل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان أحمد عبدالله محمود عن عدم وجود أي تعاقد رسمي حتى الآن للمشاركة في مسلسل "فهد البطل" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

وفي تصريحاته الصحفية، أشار إلى إمكانية عدم مشاركته في العمل، قائلًا: "لسه بشوف الدنيا، لكن احتمال بنسبة كبيرة مابقاش موجود في العمل."

مشاهد درامية مثيرة في الحلقات الأولى

تتضمن الحلقات الأولى من مسلسل "فهد البطل" مشادات كلامية بين شخصية "راوية"، التي تجسدها الفنانة كارولين عزمي، وأحد تجار السوق.

يتطور الموقف عندما يتعرض "راوية" للتطاول، مما يدفع فهد، الذي يؤدي دوره أحمد العوضي، للتدخل بعد أن يعلم بالحادثة من أحد سكان العمارة.

تدخل فهد في المشاجرة يؤدي به إلى السجن، لكن الأمور تتصالح ويخرج في نفس الحلقة.

تفاصيل العمل الفني

المسلسل يضم مجموعة من النجوم البارزين، حيث يشارك فيه كل من ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، وصفاء الطوخي.

العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، ويدور في إطار اجتماعي شعبي يتناول قضايا مجتمعية مختلفة.

تستمر الأحداث في جذب الانتباه وتزيد من توقعات الجمهور حول ما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة مع وجود عناصر درامية قوية وشخصيات متباينة.