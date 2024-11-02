تعرف تعمل محشي وحواوشي.. فادي السيد يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان فادي السيد، عن مواصفات فتاة أحلامه، لافتًا إلى أنه يتمنى الارتباط بفتاة مصرية،قائلًا: "حابب أرتبط ببنت مصرية، لإني بشجع المنتج المصري".

تصريحات فادي السيد

وأوضح فادي السيد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن فتاة أحلامه يجب أن تكون مواصفاتها نفس مواصفات والدته، خاصة في الحنية وعمل الأكل المصري.

كما كشف فادي السيد عن بعض مواصفات فتاة أحلامه وهي أن تجيد طهي الأكلات التي يحبها وأن تشبه للفنانة ياسمين صبري أو هدى المفتي معلقًا:" نفسي اللي هرتبط بيها تكون بتعرف تطبخ محشي وفتة وحمام وورق عنب، نفسي تكون شبه ياسمين صبري أو هدى المفتي وعيونها بني أو عسلي".



