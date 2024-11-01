بالدموع.. لبلبة تحكي قصة حب عاشتها من طرف واحد

القاهرة - محمد ابراهيم - تأثرت الفنانة لبلبة خلال حديثها عن قصة حب عاشتها من طرف واحد. موضحة أنها لم تخبر الطرف الآخر في القصة بحبها لأنه كان رجلا متزوجا.

و قالت لبلبة خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة "ON" مع الإعلامية منى الشاذلي، إنها لم تتزوج سوى مرة وحيدة في حياتها. مشيرة إلى أن الزواج يحتاج إلى تفكير عكس الحب.

و أوضحت أن الزواج عبارة عن مؤسسة، لا بد وأن تنجح من أجل الأطفال. مؤكدة أن ذلك قناعتها الشخصية. وأشارت إلى أن الحب يأتي فجأة دون ترتيبات، أو توقع الشخص الذي يتم الوقوع في حبه.

و لفتت إلى أنها وقعت في قصة حب من طرف واحد. مضيفة: "الزواج مفيهوش ترتيب، فجأة الإنسان بيلاقي نفسه بيحب.. ساعات بيبقى مش مناسب".

مشيرة إلى أن الطرف الآخر في قصة حبها لم يعلم بالأمر. متابعة: "وفضلت أحب لوحدي، عشان لو عرف ممكن تحصل لخبطة في حياته.

و أكدت على أنها ظلت سنوات تحب ذلك الشخص من طرف واحد، وهو لا يعلم بالأمر، لكنها كانت تشاهده وتخبر نفسها بأنه حبيبها.

مضيفة: "أنك تحبي حد لازم تفكري، مش لازم نوجع قلب حد".

و أشارت إلى أن السبب الذي منعها عن إخبار الطرف الآخر بحبها هو كونه متزوجا وقتها، ولأنها لم ترغب في فعل مثل ذلك الأمر. وأدمعت عيني لبلبة خلال حديثها، قائلة: "جوايا مسمحليش يحصل ده".

و في سياق آخر، عبرت عن أنها سعيدة بالتعاون مع مجموعة من المخرجين الكبار في مصر. مردفة: "كنت محظوظة إني اشتغلت مع أكبر مخرجين في مصر".

أمثال حسين كمال حسن الإمام ومحمد عبد العزيز وعاطف سالم وأشرف فهمي وعاطف الطيب وأسامة فوزي.