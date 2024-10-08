نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. ليلى علوي تروج لـ فيلمها الجديد آل الشنب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة ليلى علوي لفيلمها الجديد "آل الشنب"، والمقرر طرحه في السينمات يوم 31 أكتوبر الجاري، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ليلى علوي تروج لـ فيلمها الجديد آل الشنب

ونشرت ليلى علوي عبر البوستر الرسمي لـ فيلم آل الشنب، وكتبت عليه: انتظروا نيللي في فيلم آل شنب لأجواء عائلية ومضحكة، يوم 31 أكتوبر في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

قصة فيلم آل الشنب

تدور قصة فيلم آل الشنب حول شخصية نيللي التي تعاني من تحكم والدتها في حياتها، ثم يتوفى أحد أفراد العائلة فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود العائلة الكبيرة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن.

أبطال فيلم آل شنب

ويضم فيلم آل الشنب، بجانب الفنانة ليلى علوي، مجموعة من الفنانين، أبرزهم: أسماء جلال، نورين أبو سعدة، محمود البزاوي، سوسن بدر، لبلبة، خالد سرحان، هيدي كرم، والعمل من تأليف وإخراج أيتن أمين.

موعد عرض فيلم آل الشنب

ومن المقرر عرض فيلم آل شنب يوم 31 أكتوبر فى دور العرض السينمائى فى مصر والوطن العربى، العمل من بطولة الفنانة ليلي علوي ولبلبة

اخر اعمال ليلي علوى

وكان اخر اعمال ليلي علوي هو فيلم جوازة توكسيك، بطولة بيومي فؤاد، محمد أنور، تامر هجرس، نسرين طافش، وملك قورة، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويتناول قصة حب تجمع كريم الذي يلعب شخصيته محمد أنور وفريدة التي تجسد دورها ملك قورة، حيث يسعى كريم للزواج من فريدة، ولكن تواجههما العديد من الأزمات بسبب تدخل أسرة كريم وهما ليلى علوي التي تلعب دور والدته وبيومي فؤاد الذي يقدم دور والده.

وايضا شاركت في فيلم مقسوم، وشاركها البطولة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، هاني خليفة، هاجر السراج، والطفلة لافينيا ناد، ويتناول العمل قصة 3 مطربات معتزلات كانت لهن فرقة موسيقية في فترة التسعينيات، ويتجدد للقاء بينهن بعد مرور 30 عام، وتقررن العودة للنشاط الفني بعد محاولات عديدة من قبل إحدى شركات الإنتاج، ولكن تمر حياتهن بالعديد من الأزمات ويدخلوا في مشاكل عديدة ومفارقات كوميدية سويًا.

أحدث أعمال ليلي علوي

ويذكر ان أحدث أعمال ليلي علوى هو فيلم المستريحة، ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى خلاله بشخصية شاهيناز وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها