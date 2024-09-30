فيديو.. لهذا السبب هاني شاكر يؤجل جولته الغنائية في أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان الكبير هاني شاكر عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن تأجيل جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان مقررا انطلاقها خلال الأيام المقبلة في كاليفورنيا وديترويت.

https://www.instagram.com/reel/DAjKw6bN7_j/?igsh=Z3lvcHhkaGNicTZl

هاني شاكر يؤجل جولته الغنائية في أمريكا

ونشر هاني شاكر فيديو قال فيه: "جمهوري الحبيب في أمريكا، نظرا للظروف المؤسفة والمتلاحقة في الشرق الأوسط اليومين دول، وبالتنسيق مع الشركة المنظمة للحفلات في أمريكا، قررنا تأجيل الحفلات إلى موعد يحدد فيما بعد، حفظ الله وطننا العربي من كل سوء ومن كل مكروه".

ألبوم هاني شاكر الجديد

سبق، وطرح هاني شاكر طرح مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل"، وضم الأغنية التالية: "اليوم جميل" كلمات كريم حكيم وألحان مودي منير وتوزيع جيزو، واغنية "تعباني حياتي" كلمات إسلام القباري وألحان أحمد العتباني وتوزيع شكري بودحيح، واغنية "اديتك ورود" كلمات محمد جمعة وألحان أحمد محي وتوزيع أسامة سامي، واغنية "عادي" كلمات محمد موسى وألحان محمد الحلفاوي وتوزيع أحمد عبد الواحد.

كما ضم الألبوم اغنية "بستان شوك" كلمات محمد القاسمي وألحان شريف إسماعيل وتوزيع بيرم، واغنية "في حل" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، واغنية "حمل الليالي" كلمات مصطفى شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، واغنية "مالكة كل حياتي" كلمات أحمد شتى وألحان جوزيف حجي وتوزيع يوسف علاء، واغنية "يا ويل حالي" كلمات رامي بدوي وألحان هيثم زياد وتوزيع بودي نعوم.

اخر اعمال هاني شاكر

وكان آخر أعمال هاني شاكر، هو طرحه لأغنية «اليوم جميل» خلال الفترة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، الأغنية من كلمات كريم حكيم، ألحان مودى منير، توزيع چيزو، إنتاج كيوب ميوزك.

كلمات أغنية "اليوم جميل"

نمشي مين

ده اليوم جميل والجو هادي

مبسوطين

ارقص وميل قصادي عادي

مش هسيب

أجمل عيون تغيب ثواني

مين يسيب

اللي انا فيه ده لو مكاني

نمشي فين

ده اليوم طويل وانا الليلة دي

ليكو بس انا فاضي

نمشي مين

ده اليوم جميل والجو هادي.