نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من جورج قرداحي على أنباء اعتناقه الدين الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامي اللبناني جورج قرداحي محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب انتشار شائعات عن اعتناقه الدين الإسلامي، ليخرج قرداحي عن صمته ويؤكدا ان كل ما يتردد مجرد شائعات، ليس لها أساس من الصحة.

أول رد من جورج قرداحي على أنباء اعتناقه الدين الإسلامي

وكتب جورج قرادحي على حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك: ليست المرة الأولى التي يطلقون فيها علي هذه الشائعة، فقد بدأوا بها منذ أن بدأت بتقديم برنامج من سيربح المليون على محطة MBC، في كل مرة كنت أنفي هذه الشائعة، مرة جديدة اليوم، أجد نفسي مضطرا لنفيها بشكل قاطع، لأني مسيحي - ماروني، وأفتخر بديانتي وانتمائي الوطني والطائفي، لكن هذا لا يمنع أني أحب الإسلام، والنبي الكريم وآل بيته، ولا فرق عندي بين مسيحي ومسلم إلا بالأخلاق والأدب والإنسانية والتقوى.. فأرجو ممن ينشرون مثل هذه الشائعة، عن محبة أو عن سوء نية، أن يكفوا عن ذلك.. وشكرا.

من هو جورج قرداحي

وُلد جورج قرادحي في فيطرون قضاء كسروان في لبنان، تلقى تعليمه في كلية سيدة اللويزة في الجامعة اللبنانية، فدرس العلوم السياسية والقانون، وبدأ العمل الإعلامي خلال دراسته الجامعية، وحصل على العديد من الشهادات في دوراتٍ تطبيقية ودبلوم في الإعلام المكتوب والمسموع والمقروء من معهد لوفر في فرنسا.

مسيرة جورج قرداحي

بدأ جورج قرداحي مع جريدة لسان الحال عام 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان في العام 1973، ليعمل مقدمًا للأخبار والبرامج السياسية، ثم إذاعة مونت كارلو في باريس، حيث استمر في نشر الأخبار لمدة 12 عامًا، ثم انتقل لمنصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحرير الإذاعة، واستمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونت كارلو وبعدها انتقل إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس،

كانت انطلاقته الحقيقية في عام 2000 حين انتقل للعمل في قناة إم بي سي 1 وبدأ برنامجه (من سيربح المليون)، واستمر عرض البرنامج لمدة ثلاث سنوات، ثم انتقل قرداحي بعدها إلى قناة LBC اللبنانية عام 2004، ليقدم برنامجه الجديد (افتح قلبك)، ثم انتقل جورج قرداحي بعد ذلك إلى برنامج آخر بعنوان (التحدي) في عام 2006،قدم جورج قرداحي برنامج (القوة العاشرة) بين عامي 2007 و2008، واستمر بالعمل في قناة MBC حتى عام 2011